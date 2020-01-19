Зеленский - субъект марионеточного управления, начался процесс ликвидации Украины, - Тимошенко

Об этом политик заявила в эфире телеканала ZIK, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас моя работа и задача – на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем", – сказала Тимошенко.

По мнению политика, все законы, постановления правительства и стратегии пишутся за пределами страны, "в интеллектуальных центрах финансово-спекулятивных глобальных структур".

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"Украинских министров даже не ставят в известность о настоящей стратегии. Они делают только то, что им передают в руки", – считает Тимошенко.

Зеленского она при этом назвала субъектом "марионеточного управления", через которого просто проводят свою политику заграничные "спекулятивные финансовые круги".

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