Прощание с погибшими в авиакатастрофе в Тегеране украинцами продлится до 19:00

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Тела погибших членов экипажа и пассажиров самолета авиакомпании МАУ, который был сбит 8 января в Тегеране, после официальной церемонии прощания доставлены в Терминал "В" международного аэропорта "Борисполь", где с ними смогут попрощаться сотрудники МАУ, родные погибших и все желающие.

Прощание с погибшими продлится до 19:00 воскресенья, после чего родственники заберут тела для их погребения.

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Как сообщалось ранее, самолет, доставивший на Родину останки погибших, приземлился в аэропорту "Борисполь" в 11:00. Из самолета вынесли 11 гробов, накрытых государственными флагами.

При этом на взлетном поле присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.