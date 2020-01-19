Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.01.20 13:54

Военные разведки Украины и Венгрии договорились о сотрудничестве. ФОТО

Военные разведки Украины и Венгрии договорились вместе выявлять угрозы мировой и региональной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

Начальник ГУР генерал-полковник Василий Бурба и начальник Главного управления военной информации Венгрии генерал-лейтенант Янош Береш договорились, что сотрудничество ведомств будет организовано по нескольким направлениям и в разных форматах партнерства.

Военные разведки Украины и Венгрии договорились о сотрудничестве 01

В частности, будут разрабатываться общие аналитические оценки новых угроз безопасности в регионе и механизмы коллективного противодействия им.

В ГУР подчеркнули, что сотрудничество между Украиной и Венгрией в сфере разведки будет способствовать привлечению Украины к Программе расширенных возможностей НАТО.

Читайте также: Нацгвардия опровергла информацию о расширении ее разведфункций: "НГУ не может быть органом разведки"

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100