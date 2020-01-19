"Укроборонпром" хочет до конца года вдвое сократить задолженность по зарплате, - Найем

Об этом в эфире "Радіо Свобода" заявил заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом он ответил на вопрос о планах по своей деятельности. По словам Найема, задачу по выплате долгов по зарплате поставил генеральный директор концерна Абромавичус.

"Я не хочу говорить громких слов. Давайте посмотрим по концу года. Но сейчас цель, которая стоит, которую ставит перед нами гендиректор, во-первых, это социальные условия для наших работников, то есть, чтобы люди получали зарплату. Чтобы вы понимали, когда мы пришли, было 43 компании, которые имели задолженность по зарплате, сейчас их 36", - сказал Найем.

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Таким образом, добавил он, количество компаний "Укроборонпрома", имеющих долги перед сотрудниками, несколько сократилось.

"Я надеюсь, что к концу года мы сможем вдвое уменьшить эту задолженность", - отметил чиновник, хотя не стал уточнять, до какой конкретно цифры ожидается сокращение количества компаний-должников.

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