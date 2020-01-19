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19.01.20 16:08

Данилов и Баканов обещают расследовать авиакатастрофу лайнера МАУ в Иране

Секретарь СНБО Алексей Данилов и председатель СБУ Иван Баканов заявляют, что выяснение всех обстоятельств гибели самолета МАУ, сбитого Ираном, является для них приоритетом.

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Данилов обещает, что Украина продолжит выяснять все обстоятельства гибели самолета МАУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Глубокие соболезнования родным и вечная память погибшим. А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных", — написал он в Facebook.

Глава СБУ Иван Баканов заверяет, что расследование случившегося в Иране является приоритетом.

"Общество требует ответов относительно действительных причин этого горя и привлечения всех виновных к ответственности. Для СБУ расследования и установления причинно-следственной цепи событий этой катастрофы является приоритетом", — цитирует его слова пресс-служба ведомства.

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Баканов подчеркнул, что украинцы должны чувствовать себя в безопасности в любом уголке мира вне зависимости от обстоятельств.

"И все страны должны работать вместе, чтобы минимизировать в будущем даже теоретический риск повторения подобных ужасных трагедий", — подытожил он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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