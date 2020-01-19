Участников акции против ультраправого насилия забросали петардами в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В акции участвовали несколько десятков человек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське". Они пришли не только почтить память Маркелова и Бабуровой, но и выступить против насилия со стороны представителей ультраправых движений.

В руках участники акции держали плакаты с надписями "Расформируйте полк Азов", "Хватит кормить ультраправых", "За неизвестными патриотами стоят известные депутаты".

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"Я здесь сегодня, потому что я считаю, что в стране существует проблема ультраправого насилия. Действительно, ультраправые несут угрозу тому обществу, которое сейчас есть в Украине. Ультраправые убивают ромов, ультраправые нападают на сексуальные меньшинства, ультраправые нападают на художественные акции, которые им не нравятся", — сказал один из участников акции Роман Губа.









Напротив участников акции собрались десятки людей, среди которых ребята в балаклавах. Они пытались забросать участников яйцами, однако правоохранители помешали. В конце мероприятия в толпу участников также бросили несколько петард.

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В полиции Киева сообщили, что в Шевченковское отделение доставили 11 человек. Их действиям обещают дать правовую оценку.