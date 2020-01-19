За сутки - 8 обстрелов, потерь нет

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", — сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты РФ вчера 6 раз нарушили перемирие на Донбассе: 1 украинский воин погиб, 10 - ранено

Так, противник обстреливал защитников Украины:

- Пять раз вблизи населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов - 33 мины и из станковых противотанковых гранатометов - 4 выстрела;

- рядом с Новоалександровкой - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120-мм - 8 мин.

Таким образом, все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 19 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", — отметили в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: Тот опыт, который мы принесли из плена, по большому счету никому не нужен, - освобожденный журналист Асеев. ВИДЕО