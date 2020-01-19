Шесть лет назад на Грушевского начались драки с "Беркутом", это стало реакцией на "драконовские" законы Януковича

Как сообщает Цензор.НЕТ, утром власть заявила о вступлении в силу антинародных законов 16 января. В частности, МВД обнародовало меру пресечения за нарушение запрета о маскировке лица во время акций протеста - от 2,5 до 4,25 тыс. грн штрафа или административный арест до 15 суток.

На Вече на Майдан люди вышли массово. Закончилось мероприятие обращением политических лидеров оппозиции "держаться". Янукович отказался от переговоров, у многих людей неуважение властей к народу вызвало раздражение. Но нашлись и те, кто выступил с призывом к радикальным действиям.

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Вече закончилось, но люди не стали просто расходиться. Машины Автомайдана поехали к Верховной Раде. Первые организованные группы молодежи потянулись на Грушевского. С четырех часов дня столкновения приняли характер уличного сражения: милиция начала стрелять по людям из ружей, чтобы остановить прорыв кордона.

Силовики против участников Революции Достоинства применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а в их сторону летели "коктейли Молотова", петарды и камни.

Появились первые раненые. На следующий день в КГГА и МВД сообщили, что в столкновениях 19 января пострадали более 200 человек.

Хронологию событий читайте в статье: 19 января 2014 года: народ вступил в столкновения с милицией на Грушевского