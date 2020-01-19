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19.01.20 19:27

Пункта об автономии Донбасса в Минских соглашениях нет, - Сайдик

В Минских договоренностях нет пункта о предоставлении Донбассу автономии. Вместо этого речь идет об особом статусе ОРДЛО в пределах украинской децентрализации.

Пункта об автономии Донбасса в Минских соглашениях нет, - Сайдик

Об этом в интервью изданию Die Presse заявил австрийский дипломат Мартин Сайдик, который с 2015 по 2019 год был специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Потом появился еще один элемент из российской стороны: требование автономии — понятие, которое бесполезно искать в тексте Минских договоренностей. Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять", — заявил он.

По словам Сайдик, Украина готова предоставить особый статус ОРДЛО в пределах реформы децентрализации, "но сначала должен быть четко прояснен вопрос безопасности". В частности, нужно определить, как Украина вернет полный суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

"Проблема заключается в том, что пока россияне и сепаратисты не хотят говорить об этом "Дне Х", — заявил Сайдик.

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