Спектакль с участием российских актеров в Запорожье отменили

Об этом сообщает на своей странице в Facebook компания-организатор спектакля, информирует Цензор.НЕТ.

"Спектакль "Идея Фикс" отменяется. По причине того, что пограничные службы Украины не пропустили артистов в Запорожье. Причина — недостаточно оснований для пребывания", — сказано в сообщении.

Деньги за билеты зрителям вернут в понедельник, 20 января, с 15.00 в кассе ДК "Днепроспецталь".

Ранее Госпогранслужба сообщила, что не пустила в страну четверых россиян, прибывших в аэропорт Запорожья из Варшавы.

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По словам источника в Госпогранслужбе, речь идет о об актерах Сергее Колесникове, Ларисе Удовиченко и Андрее Бутине.

В воскресенье, 19 января в Запорожье должно было состояться выступление российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларисы Удовиченко.

В СБУ заявили, что не видят причин не пускать артистов в Украину и попросили полицию усилить меры безопасности во время театрального представления с их участием.

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После этого ДК "Днепроспецсталь" в Запорожье, в котором планировалось выступление Башарова, Колесникова и Удовиченко, обнесли по периметру забором.