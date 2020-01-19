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19.01.20 19:47

Украинские полярники отметили Крещение купанием в бухте

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" отметили Крещение купанием в бухте с ледяной водой.

крещение,полярники

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.

"Украинские полярники, работающие на станции "Академик Вернадский", отметили Крещение традиционным купанием в бухте Марина Пойнт. Температура воды в антарктической "купели" — минус 0,5 градуса", — сказано в сообщении.

Перед этим желающие посетили часовню Св. Владимира, которая действует на станции с 2011 года. Это самая южная часовня Православной церкви Украины.

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