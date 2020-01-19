Джонсон на первой встрече с Путиным предостерег от нового использования химического оружия против Великобритании

Джонсон сказал об этом во время своей первой встречи с Путиным в роли главы британского правительства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Встреча состоялась в кулуарах саммита в Берлине 19 января.

В офисе Джонсона сообщили, что премьер дал понять Путину, что отношения между странами не нормализуются до тех пор, пока Россия не прекратит свои дестабилизирующие действия, "которые угрожают Великобритании и ее союзникам и подрывают безопасность граждан и коллективную безопасность".

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Как говорится в сообщении, Джонсон сказал Путину, что "изменений в позиции Великобритании по Солсбери нет, - это было безответственное использование химического оружия и вопиющая попытка убийства невинных людей на британской земле".

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

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В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.