В Раду до сих пор не поступали предложения об изменении языкового закона, - Разумков

Об этом председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил в интервью на канале "Украина 24", отвечая на вопрос о возможных изменениях в закон о языке, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"По состоянию на сегодня предложения относительно изменений в законодательство пока в Верховную Раду не поступали", - сказал Разумков.

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На уточнение, запущен ли процесс анализа соответствующего закона, спикер выразил мнение, что "много законодательных инициатив исходит из Офиса президента, там достаточно глубокий анализ тех или иных законодательных инициатив, принятых и не принятых, а иногда и ветированных законов, которые возвращаются в Верховную Раду".

Разумков выразил уверенность, что "и по этому вопросу" также будет отзыв.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой VIII созыва 25 апреля 2019 года. За его принятие проголосовали 278 народных депутатов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон 15 мая.