Думаю, Путин понимает мою позицию, что Украина - независимая страна, - Зеленский

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая в интервью The Times of Israel на вопрос о том, считает ли Путин по-прежнему, как он высказывался раньше, что "Украина - не страна", Зеленский сказал: "Я не знаю, о чем он (Путин. - Ред.) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина - независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове".

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Зеленский указал, что с президентом России у него начался диалог, было несколько телефонных звонков, произошла встреча в Нормандском формате.

"Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым "чувствительным" решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о Нормандском формате. После этого произошел второй обмен пленным - самый большой подобный обмен", - отметил он.