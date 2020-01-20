Выборы в ОРДЛО должны проходить по украинскому законодательству и в соответствии со стандартами ОБСЕ, - Сайдик

Об этом заявил в интервью газете Die Presse австрийский дипломат Мартин Сайдик, который с 2015 по 2019 год был специальным представителем Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Факт заключается в том, что должны быть демократические выборы, в которых могут участвовать все политические силы. Украинские выборы по украинскому избирательному законодательству. Все остальное - иллюзорно. Они должны быть организованы в соответствии со стандартами ОБСЕ. Если сепаратисты считают, что можно исключить определенные силы, то это не сработает", - сказал Сайдик, комментируя вопрос местных выборов на Донбассе.
По его словам, рамки для проведения этих местных выборов созданы с "принятия формулы Штайнмайера".
При этом, ключевым моментом остается создание надлежащих условий безопасности. Создать эти условия можно было бы, в частности, посредством совместной миссии ОБСЕ и ООН, однако российская сторона раскритиковала эту идею.
"Мы предложили международное полицейское присутствие для обеспечения безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров однажды даже подтвердил это. Жаль, что дальше в этом направлении не было работы. Зато была раскритикована наша идея переходной администрации ООН", - заявил он.
На уточняющий вопрос, Сайдик подтвердил, что именно Москва негативно отреагировала на идею совместной миссии ОБСЕ и ООН на Донбассе.
Он также указал на то, что иногда комментарии "некоторых близких к Кремлю кругов" вызывают сомнения относительно реального желания найти урегулирование конфликта на Донбассе.