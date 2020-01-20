Один украинский воин погиб. За сутки - 11 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенной артиллерии и минометов, - штаб ОС

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 20 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Один обстрел по нашим позициям открывался недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник применил станковый противотанковый гранатомет - 2 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. 10 вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: семь раз вблизи населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов - 33 мины и из станковых противотанковых гранатометов - 9 выстрелов; рядом с Новоалександровкой - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120-мм - 8 мин", - говорится в сводке.

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Вчера, 19 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С началом этого периода российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Травневого и Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

За текущие сутки потерь нет.



