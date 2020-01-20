Как президент Украины, я сделал то, что мог, - Зеленский о стратегическом партнерстве с США

"Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные звонки с президентом Соединенных Штатов. Как президент Украины, я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров – США", - сказал он в интервью The Times of Israel, опубликованном в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что привык вести себя так и ведёт себя так, чтобы избежать какого-либо участия или вовлечения Украины, или каждого отдельного украинца, в политическую ситуацию в США.

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"Это их страна (США. - Ред.), и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой", - заявил он.

Напомним, 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.