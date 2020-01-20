Это долгая битва, - Зеленский о борьбе с коррупцией

Об этом он сказал в интервью изданию The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Зеленский напомнил, что сейчас проходит реформа прокуратуры - были уволены несколько тысяч прокуроров, сотни должны пройти повторную квалификацию.
"Во-вторых, сейчас мы принимаем законы о реформировании служб безопасности. Опять же, это долгий процесс", - пояснил он.
Также глава государства рассказал о проблемах в судебной системе Украины и напомнил о старте работы Высшего антикоррупционного суда.
"Это долгая битва. Но когда у нас будут эти сильные институты, мы прекратим всю коррупцию", - сказал он.