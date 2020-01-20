Мы еще не ко всем дотянулись, - Гончарук о коррупционных схемах

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 19 января в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Мы еще не ко всем дотянулись, но огромное количество людей живет в большом дискомфорте. Они или уже потеряли, или потеряют свои коррупционные потоки. ...Речь идет о миллионах долларов", – сказал глава правительства.

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Его спросили, в месяц или в год.



"Да в день", – ответил Гончарук.



По его словам, в Украине прекращают "абсолютно нелегальный" игровой бизнес, нелегальный оборот древесины, закрывают нелегальные заправки и борются с контрабандой.



"Я не могу сказать совокупную цифру, не хотел бы быть голословным", – подчеркнул Гончарук.

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Правительство Гончарука было избрано 29 августа 2019 года.