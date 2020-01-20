"Кадровые изменения будут", - Гончарук анонсировал новые назначения в Кабмине

Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук в эфире телеканала "Україна24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, кандидатура нового главы Минразвития общин и территорий уже подана на рассмотрение и утверждение Верховной Радой.

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"Новые назначения и кадровые изменения будут. Одно я уже подписал и передал в парламент - это министр развития общин. Человек на этой позиции будет заменен. Другие назначения тоже будут", - рассказал Гончарук.

По его словам, сейчас необходимо создать по всей стране состоятельные общины, осенью обеспечить в новых общинах местные выборы. Для этого должна быть координация на высшем уровне.

"Мы планируем ввести должность вице-премьера по развитию общин. Потому что децентрализация в этом году — приоритет", - добавил он.

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