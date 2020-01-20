Для Украины Голодомор - это не социальная или экономическая трагедия, это геноцид, - Зеленский

"Многие люди были уничтожены. У них отобрали многое – их дома, землю, скот, всё у них забрали. И если они не предоставляли свои активы, то были убиты. Они были расстреляны. Миллионы людей погибли. Многие страны признали, что Голодомор - это геноцид. И я знаю, что Израиль понимает это и понимает, что Украина признала Холокост геноцидом. Для Украины это не социальная или экономическая трагедия. Это геноцид. Миллионы украинцев были уничтожены", - сказал он в интервью The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский уверен, что в будущем мир все больше будет признавать, что Голодомор - это огромная трагедия для Украины, которая фактически была уничтожением украинского народа.

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"В разных СМИ было много молчания из-за политики СССР, потому что СССР скрывал всю информацию. Он скрывал записи, он скрывал места массовых захоронений. Не было достаточно информации об этом. Так создавалась история. Мы понимаем, что существуют разные истории. Но я уверен, что в будущем люди поймут, какова история Украины и каковы реальные факты. Миллионы украинцев были уничтожены во время Голодомора", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что за период СССР происходило и много хорошего, было много людей с мировым именем, которые делали много замечательных вещей, но также было много трагедий как, например, Голодомор.

"Вы знаете, сегодня у нас все еще нет статистики, которая бы указывала нам, сколько евреев погибло (в советское время) и что именно с ними произошло – сколько из них было убито, сколько из них было вывезено, сослано. Сколько из них стали диссидентами... Возьмем случай с Андреем Сахаровым, который сумел рассказать свою историю миру. Но скольким евреям это не удалось? У нас нет этой истории", - указал президент Украины.

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