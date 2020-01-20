Минобразования создаст реестры учеников и учителей, - Новосад

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

"Я считаю, что принцип доступности начального образования в привязке к месту жительства себя оправдывает. Мы, безусловно, это будем делать и в дальнейшем. Закон, который недавно приняла Рада, узаконивает этот подход", - сказала Новосад в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр отметила, что понимает, что этот принцип всегда будет подвергаться дискредитации в условиях нехватки школ в крупных городах, "вакханалии" с точки зрения регистрации места жительства, а также отсутствия достоверных реестров учеников.

"На первые два тезиса Министерству образования повлиять реально сложно, потому что это не входит в компетенцию нашего ведомства. Мы можем повлиять на третье. Мы поняли, что, развивая систему сбора статистики, мы, наконец, должны подойти к созданию реестра учеников среднего образования. Также критически важно создать реестр учителей", - заявила Новосад.

По ее словам, в 2020 году Минобразования в тестовом режиме запустило новую систему сбора статистики и к этой системе намерено построить модуль по реестру учеников и учителей.

"Сейчас над этим начинаем работать, в первую очередь делаем техническое задание и ищем деньги", - рассказала министр.

Среди прочего, Новосад отметила, что данный реестр будет в том числе использоваться для жеребьевки при зачислении детей в школу.

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