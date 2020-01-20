Ученики смогут подтянуть знания по предметам на индивидуальных занятиях в школе за госсчет, - Новосад

"Закон, который на прошлой неделе был принят парламентом предоставляет такую возможность. Это то, что мы дописали по результатам PISA, что позволяет иметь индивидуальные занятия, если есть определенная потребность улучшить знания по тому или иному предмету. То есть, фактически мы даем право на некое "узаконенное репетиторство" в публичных школах, которое будет оплачиваться за счет государственных средств", - сообщила Новосад в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Что касается формата и подходов к допуску к данным занятиям, то министр отметила, что необходимо еще все просчитать. "Бесспорно, в первую очередь речь идет о ресурсах, и нам нужно это будет каким-то образом ограничить и установить определенный допуск к такой возможности. Этим должны пользоваться те, кто имеет успешность ниже среднего по тому или иному предмету. Наша цель - дать всем возможность иметь знания на уровне, который должен обеспечиваться государством", - добавила Новосад.

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На уточняющий вопрос, не будет ли такой подход иметь риска, что учителя будут спекулировать этими занятиями, чтобы получать дополнительный доход, министр отметила, что всегда на любую новацию найдется тот, кто будет ее использовать в свою пользу, но законодательством невозможно урегулировать все потенциальные происки недоброжелателей.

"Мы должны доверять учителям и верить, что школа ставит перед собой задачу предоставить всем хорошие знания. Но, я думаю, что в нормативке мы найдем как все это ограничить. К тому же должно быть понимание, если у учителя весь класс резко становится хуже учиться, и после уроков, предусмотренных планом, все идут на внеклассные уроки, то это будет определенным звоночком для директора, что что-то идет не так", - заявила Новосад.