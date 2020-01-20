От "Слуги народа" на экономический форум в Давос поедут 17 нардепов

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе фракции, передает Цензор.НЕТ.

"17 народных депутатов из фракции "Слуга народа" примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе", - сообщили агентству в пресс-службе фракции в понедельник.

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Согласно информации, в Давос на форум едут глава фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, депутаты Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие.

Форум в Давосе пройдет 21-24 января. В нем примут участие представителя 118 стран.