Найдено решение проблемы взаимодействия бизнеса с военкоматами, - Дубилет

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что согласно законодательству, компании должны переписываться с военкоматами относительно своих сотрудников. При этом вся переписка происходит исключительно в бумажной форме.

"После ряда встреч с Министерством обороны и другими органами мы открыли проект из двух частей. Во-первых. Как известно, сейчас компании подают по своим сотрудникам отчетность в налоговую службу. Наша идея проста: добавить в эту отчетность пару полей по военному билету и убить, таким образом, бумажные документы", - написал Дубилет.

"И во-вторых. Сейчас бизнес должен сообщать в военкоматы о всевозможных изменениях в данных своих сотрудников. Здесь решение очевидное: сделать автоматический сбор информации из уже имеющихся реестров и автоматически отправлять эти данные в военкоматы, не отвлекая бизнес", - добавил он.

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По словам Дубилета, сейчас правительство разрабатывает план внедрения этого проекта. Министр прогнозирует, что соответствующие изменения в законодательство будут приняты уже в 2020 году.