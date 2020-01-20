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20.01.20 11:12

На границе таможенники обнаружили грузовик с элитными брендами на сумму 64,2 млн грн, - Нефьодов. ФОТО

Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов заявил, что на границе таможенники обнаружили грузовик контрабандных товаров на сумму 64.2 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нефьодова в Facebook.

"Дороже отдельно взятой фуры я еще не встречал. Согласно представленных документов, через пункт пропуска "Порубное" везли 8 тонн недорогой одежды и обуви на $69.6 тыс. Бывают куртки по 250 грн в закупочной цене? Бывают, конечно. Вот только маршрут странный - продавец из Турции, а везут из польского состава через Черновцы на Киев? А когда машину осмотрели, таможенник увидели сплошные элитные бренды - Brioni, Loro Piana, Burberry, Kiton, Philipp Plein и тому подобное. Если вы найдете где-то плащ Burberry за 250 грн - дайте знать" - написал глава таможенной службы.

На границе таможенники обнаружили грузовик с элитными брендами на сумму 64,2 млн грн, - Нефьодов 01

По его словам, в грузовике было 33 тыс. предметов одежды, аксессуаров и бижутерии, приблизительная стоимость которых составляет 64.2 млн грн.

На границе таможенники обнаружили грузовик с элитными брендами на сумму 64,2 млн грн, - Нефьодов 02

"В 38 раз больше. Протокол составлен, товар изъят до принятия решения судом, возможна санкция - 100% штраф и конфискация. Есть существенная вероятность, что кто-то останется без обновок на зиму", - добавил Нефедьов.

На границе таможенники обнаружили грузовик с элитными брендами на сумму 64,2 млн грн, - Нефьодов 03

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