На границе таможенники обнаружили грузовик с элитными брендами на сумму 64,2 млн грн, - Нефьодов. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нефьодова в Facebook.

"Дороже отдельно взятой фуры я еще не встречал. Согласно представленных документов, через пункт пропуска "Порубное" везли 8 тонн недорогой одежды и обуви на $69.6 тыс. Бывают куртки по 250 грн в закупочной цене? Бывают, конечно. Вот только маршрут странный - продавец из Турции, а везут из польского состава через Черновцы на Киев? А когда машину осмотрели, таможенник увидели сплошные элитные бренды - Brioni, Loro Piana, Burberry, Kiton, Philipp Plein и тому подобное. Если вы найдете где-то плащ Burberry за 250 грн - дайте знать" - написал глава таможенной службы.

По его словам, в грузовике было 33 тыс. предметов одежды, аксессуаров и бижутерии, приблизительная стоимость которых составляет 64.2 млн грн.

"В 38 раз больше. Протокол составлен, товар изъят до принятия решения судом, возможна санкция - 100% штраф и конфискация. Есть существенная вероятность, что кто-то останется без обновок на зиму", - добавил Нефедьов.

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