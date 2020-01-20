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20.01.20 11:27

ОБСЕ будет прилагать все усилия для достижения полного устойчивого прекращения огня на Донбассе, - председатель организации Рама

ОБСЕ будет прилагать максимальные усилия для достижения полного и устойчивого прекращения огня на Донбассе, подчеркивает действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама.

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"Мы постоянно будем прилагать максимум усилий, чтобы гарантировать прекращение огня, причем полное устойчивое прекращение огня, поскольку это очень важно для гражданских лиц. То, что по-прежнему фиксируются жертвы среди гражданского населения, является абсолютно неприемлемым", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Рама отметил, что ОБСЕ будет решительно поощрять полное выполнение Минских договоренностей, поддерживать усилия и работу Трехсторонней контактной группы, а также процесс в Нормандском формате.

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"Но обсуждение различных договоренностей, соглашений, формул занимает много времени, а самое главное – это жизни людей, те трудности, с которыми они сталкиваются, население, проживающее в районах, охваченных конфликтами", - считает он.

Председатель ОБСЕ указал, что восстановление диалога на наивысшем уровне и проведение саммита в Нормандском формате в Париже являются важными шагами для урегулирования ситуации на Донбассе, но еще много предстоит сделать. "Это долгая дорога на пути к продолжительному миру", - подчеркнул он.

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