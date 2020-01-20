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20.01.20 11:30

Иранский министр Эслами летит в Киев с посланием от президента о катастрофе рейса МАУ

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами прибудет в Киев с посланием от иранского президента касательно рейса МАУ, сбитого 8 января под Тегераном.

Иранский министр Эслами летит в Киев с посланием от президента о катастрофе рейса МАУ

Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство IRNA, передает Цензор.НЕТ.

"Расследование инцидента занимает много времени, но мы готовы сотрудничать", - сказал он.

"Министр дорог и городского развития отбыл сегодня в Украину с посланием от президента Исламской республики Иран по поводу авиакатастрофы. Это демонстрирует максимальную готовность Ирана к сотрудничеству. Другие страны должны воздержаться от политизации этого вопроса, потому что они ничего не получат", - заявил Мусави.

Представитель МИД Ирана вновь выразил соболезнования в связи с катастрофой.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 17 января заявил, что изначально доступ к черным ящикам получит общая группа экспертов из Канады, Украины и Ирана, а после этого они будут переданы нашей стране.

19 января появились сообщения, что Тегеран попытается расшифровать записи бортовых самописцев самостоятельно. И только если это не удастся, передаст их Украине или Франции.

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