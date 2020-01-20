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20.01.20 12:01

Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой продлить деятельность мониторинговой миссии на Донбассе, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина обратилась с формальный просьбой к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с просьбой продлить деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) на востоке страны.

Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой продлить деятельность мониторинговой миссии на Донбассе, - Пристайко

"С премьер-министром Рамой (действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама. - Ред.) мы обсудили, каким образом должно быть построено взаимодействие в рамках ОБСЕ, какие дополнительные усилия украинская сторона ожидает от ОБСЕ. В первую очередь от СММ", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обратились с формальной просьбой продлить деятельность этой миссии, не только продлить, но и добавить возможности человеческого потенциала и финансового для того, чтобы миссия была еще более эффективной, чем в предыдущие годы", - рассказал Пристайко.

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