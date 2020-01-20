Председатель ОБСЕ 21 января посетит Донбасс

Об этом сказал Эди Рама во время пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

"Очень надеюсь, что погода позволит нам завершить то, что мы себе запланировали, а именно завтра визит на Восток Украины, где я хочу посмотреть, какая там сложилась гуманитарная ситуация и ситуация по безопасности в районах, охваченных конфликтом, а также увидеть практическую ценность работы СММ на местах", - сказал Эди Рама.

Кроме того, он подчеркнул, что считает возможным и необходимым расширение мандат СММ ОБСЕ в Украине.

"Это наша общая позиция с господином министром (Пристайко. - Ред.), что взнос, который делают преданные своему делу сотрудники и сотрудницы СММ, является уникальным и очень важным для снижения напряженности и содействия установления мира, стабильности и безопасности. Я также разделяю с господином министром необходимость усилить эту миссию, всячески поддерживать ее за счет прежде всего надлежащего бюджета. Также надо обеспечить, чтобы СММ не только продолжала исполнять свою роль, но и усилилась, расширила свою роль за счет лучших ресурсов и лучшего технического потенциала", - пояснил председатель ОБСЕ.

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