Россия - сторона конфликта на Донбассе, - Сайдик

Об этом в интервью изданию "Коммерсантъ" заявил ушедший со своего поста спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик. передает Цензор.НЕТ.



"Если посмотрите на Минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи [бывшего главы миссии ОБСЕ в контактной группе] Хайди Тальявини, [экс-президента Украины] Леонида Кучмы и [бывшего посла РФ в Украине] Михаила Зурабова. Потом пропущено расстояние – и есть Захарченко и Плотницкий. Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху. И есть один посредник – ОБСЕ", – отметил Сайдик.

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Сайдик подчеркнул, что Россия отказывается считать себя стороной конфликта, говорит о своей посреднической роли, однако и ее выполнять отказывается.



"Возьмем последний "закон" так называемой "ЛНР" о так называемой границе: о том, что "государственная граница" – это вся область. Считает ли Россия, что это совместимо с Минскими соглашениями, в которых говорится об отдельных районах Донецкой и Луганской областей? Где здесь посредничество России? Это разве соответствует Минским соглашениям? Нет! Где голос России? Посредник иногда обязан говорить открыто. Если он молчит, то есть предположение, что он согласен. Это только один пример... Посредник не может быть на чьей-то стороне. Если вы читаете отчеты совместной мониторинговой миссии, то 80–90% отказов в доступе [наблюдателям] приходится на так называемые республики. Где здесь посредничество России? Если кто-то посредник, то он должен действовать как посредник. А если посредник на одной стороне, то он не посредник, а "односторонник", – отметил экс-спецпредставитель.



По мнению Сайдика, Минские соглашения нужно продолжать воплощать в жизнь.



"В отличие от многих и в Украине, и в России, и в Европе я считаю, что Минские соглашения – хорошие соглашения. Их можно воплощать в жизнь. Но это конфликт глобального масштаба, в котором есть нерациональные элементы, не позволяющие воплощать соглашения. Какой-то особый статус для Донбасса имел бы смысл в составе Украины. Но пока не вижу готовности и желания руководителей так называемых республик быть в составе Украины", – добавил он.