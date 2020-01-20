Украина свяжется с партнерами по "нормандскому формату" в связи с усилением обстрелов на Донбассе, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину, об этом сказал Пристайко во время совместной пресс-конференции в Киеве с действующим председателем ОБСЕ Эди Рамой.

"Что касается Минского процесса и обстрелов, мы, безусловно, обеспокоены этим. Мы обсуждали это с новым действующим главой ОБСЕ - что это означает вообще. Значит ли эти полный срыв процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов", - сказал Пристайко.

"В первую очередь что мы должны сделать сейчас - и вы услышали это от премьер-министра Албании - мы должны усилить миссию ОБСЕ, это касается их мандата, пребывания 24 часа в сутки, технических возможностей для того, чтобы фиксировать эти данные и требовать соблюдения", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что будет реакция на такие обстрелы с украинской стороны, которая будет пытаться срочно связываться с партнерами по Нормандскому формату.

"Потому что, действительно, так же, как и вы, видим, что договоренности не срабатывают", - добавил Пристайко

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Как сообщалось, 19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский воин погиб.