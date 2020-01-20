Суммы в платежках за тепло и горячую воду снижены до 30% в 124 городах, - Гончарук

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Сказано - сделано! Платежки на тепло и горячую воду для граждан снижены до 30%. В 124 городах Украины осуществило перерасчет 131 предприятие теплокоммунэнерго.

К правительственной инициативе присоединились уже 19 областных центров: Винница, Луцк, Днипро, Мариуполь, Житомир, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск, Киев", - отметил Гончарук.

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Он приводит в пример платежки за декабрь 2019-го в нескольких областях:

- сумма перерасчета по 1-комнатным квартирам: от 80 грн Киевская обл. и до 292 грн во Львовской обл;

- по 2-комнатным квартирам: от 110 грн в Черниговской обл, до 435 грн в Днепропетровской обл.;

- по 3-комнатным квартирам: от 140 грн в Днепропетровской обл, до 563 грн в Ровенской обл.

Также в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.

По словам премьера, это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились, а правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках.