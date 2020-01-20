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20.01.20 13:44

Украина работает над реформой двойного гражданства, чтобы диаспора могла свободно возвращаться на родину, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина работает над вопросом возможного введения двойного гражданства, чтобы, например, украинская диаспора в США могла свободно возвращаться в Украину.

гражданство,паспорт

"США являются нашим стратегическим партнером, и мы очень благодарны за поддержку, которую мы получаем, поскольку они пришли к нам на помощь в трудную минуту. Наша молодежь очень позитивно относится к США, и мы надеемся, что больше наших молодых людей смогут получить отличное образование в американских университетах, которые являются одними из лучших в мире. Мы рады, что люди едут и набираются опыта, но мы также хотим, чтобы наша диаспора в США могла свободно возвращаться, поэтому мы работаем над реформой двойного гражданства", - сказал он в интервью журналу Newsweek, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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