Украина в 2020 году откроет посольство в Албании, - Пристайко

Об этом Пристайко сказал на пресс-конференции в Киеве 20 января, после переговоров с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании и министром по иностранным делам и делам Европы Эди Рамой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

"Мы верим, что это будет не только успешный год взаимодействия в рамках ОБСЕ, он также станет годом расцвета отношений Украины и Албании. Мы в этом году, например, собираемся открыть наше посольство в Тиране. Мы долгое время над этим работали. Мы надеемся, что этот шаг поможет нашим странам быть ближе друг к другу", - сказал он.

В настоящее время дипломатические функции в Албании возложены на посольство Украины в Греции.

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