Контрразведка СБУ разоблачила завербованного спецслужбами РФ военнослужащего-контрактника ВСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель Святогорска после начала военной агрессии РФ в Украине выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", пишет пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Во время прохождения "военной службы" в составе террористических группировок 100 ОМСБр "Республиканской гвардии" и 1 ОМСБр "Славянской бригады" 1 АК "НМ "ДНР" он был завербован сотрудниками российских спецслужб. В начале 2019 г. боевик выехал с временно оккупированной территории и поступил на военную службу в ряды ВС Украины по контракту для выполнения задач ФСБ РФ по получению разведывательной информации в военной сфере. Злоумышленник собирал сведения, в частности, о дислокации военных частей ВС Украины, в том числе в районе проведения ООС, их перемещении, количестве, типе вооружения, личном составе, учредительных и персональных данных командиров", - говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали уличенного контрразведкой СБУ агента российских спецслужб вблизи военной части при попытке передачи собранных разведданных.





Сейчас военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Операция по прекращению подрывной деятельности проводилась совместно с УСБУ в Ривненской области под процессуальным руководством прокуратуры Ривненской области.