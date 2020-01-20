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20.01.20 14:35

Экс-чиновник аэропорта "Запорожье" подозревается в нанесении предприятию ущерба на сумму более 1,5 млн

По согласованию с прокуратурой Запорожской области одному из экс-чиновников КП "Международный аэропорт "Запорожье" сообщили о подозрении по факту злоупотребления служебным положением и совершения служебного подлога, вследствие чего коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму свыше 1,5 млн грн (ч. 2 ст . 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, прокуратура области осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве относительно вероятного служебного подлога, злоупотребления служебным положением и растраты бюджетных средств, выделенных на реконструкцию КП "Международный аэропорт "Запорожье", по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Сейчас в уголовном производстве провели санкционированные обыски в помещениях коммунального предприятия и подрядных организаций, по местам проживания должностных лиц указанных субъектов хозяйствования в Запорожье, Киеве и Киевской области. В ходе процессуальных действий изъяты документы, которые будут способствовать установлению обстоятельств совершения преступления, а также денежные средства в размере более 1 млн грн.

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Досудебное следствие продолжается, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению уголовных преступлений.

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