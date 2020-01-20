Корреспондент The Associated Press Чернов представит книгу о войне на Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ, презентация состоитсяв Киеве 24 января.

Мстислав Чернов — харьковчанин, начавший международную карьеру фотографа и видеооператора репортажами с протестов на площади Таксим в Стамбуле. С 2014 года работает на The Associated Press — фиксирует события Революции Достоинства, освещает аннексию Крыма, войну на Донбассе (одним из первых документирует последствия катастрофы малайзийского самолета Boeing 777 рейса MH17), события в Сирии, Ираке, миграционный кризис в Европе, протесты в Гонконге, Каталонии, Франции. Работал в более чем 40 странах мира.

"Я видел революции и войны, снимал теракты и протесты по всему миру. Но Донбасс - это другое. Это слишком близко. От этого не закроешься камерой. В каком-то смысле, Донбасс - это символ. Ибо все войны изнутри выглядят одинаково: это страх, страдания, потери и смерть. Война - это коллективный кошмар, от которого почти невозможно очнуться, - полагает писатель. - Мы все, в некотором смысле, живем во Времена снов".

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Роман "Время снов" построен на четырех сюжетных линиях. Судьбы нескольких героев объединяет одиночество и поиск смысла жизни в мире современных украинских реалий, глобального политического кризиса, излома человеческой идентичности. Это книга о внутренней борьбе, которая происходит в каждом из нас.

Роман начинается с событий российско-украинской войны и ведет далеко за ее пределы: в Харьков, взбудораженный последствиями революции, в холодную тьму ночных улиц Праги, в гущу антимиграционных протестов в Италии, в буддийский монастырь в Мьянме. Но это - лишь часть романа, работа над которым длилась 8 лет и началась задолго до войны в Украине. Вторая его часть - это сны.

"Реальность стала для меня материалом, но документалистика ограничивает - позволяет показать картинку, но не передает ощущения, которые вызывает. Описание сновидений - именно тот художественный прием, позволяющий выйти за рамки внешнего и показать внутренние переживания человека, все его конфликты и парадоксы. Это возможность заглянуть в глубину" - считает писатель.

В книжные магазины роман "Время снов" поступит в январе 2020. Презентация состоится 24 января в рамках выставки "Производство снов, или Что предлагает современная медиамашина" в арт-центре Closer (Киев, ул. Нижнеюрковская, 31), где книга станет одним из центральных объектов экспозиции.

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