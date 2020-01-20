Варфоломей должен вернуть нам оригинал решения Объединительного собора УПЦ КП, - Филарет

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

На пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства Филарет заявил, что именно Константинопольский патриарх требовал ликвидации Киевского патриархата.

"Мы пошли на это незаконное решение, так как собор был не по предписанию церковного устава Киевского патриархата. Но когда увидели, что мы стали зависимыми, то отозвали свои подписи под решением о ликвидации Киевского патриархата. И сейчас мы требуем от Вселенского патриарха Варфоломия, чтобы он вернул нам оригинал этого решения собора", - сказал Филарет.

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По его словам, так как этот собор был Киевского патриархата, то оригинал должен находиться в канцелярии Киевского патриархата, а не в канцелярии Константинопольского патриархата.

"А вот собор, который был созван того же 15 декабря, но уже не в Теплой Софии, а в Софии Киевской, то был собор не Киевского патриархата, а собор Греческой церкви, которая стала частью Константинопольского патриархата. То решение собора имеет право хранить Вселенский патриарх", - добавил Филарет.