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20.01.20 16:38

МИД Украины требует от Великобритании исключить изображение трезубца из "Руководства по противодействию экстремизму"

Министерство иностранных дел Украины требует от британского дипведомства и полиции исключить изображение Герба Украины - трезубца из "Руководства по противодействию экстремизму", распространенного ранее правоохранительными органами Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД Украины.

"Сейчас мы ожидаем официальный комментарий британского Форин Офиса и полиции. Исходим из понимания, что он будет обнародован в ближайшее время. В случае подтверждения упомянутого факта, требуем исключить украинскую государственную символику из пособия", - говорится в комментарии.

В министерстве подчеркнули, что государственный герб Украины ведет свое начало с Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев, широко используется государственными органами власти и общественностью.

"Любое связывание Государственного герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами", - подчеркивает украинский МИД.

МИД Украины требует от Великобритании исключить изображение трезубца из Руководства по противодействию экстремизму 01

Ранее посольство Украины в Великобритании также осудило размещение изображения трезубца в "Руководстве по противодействию экстремизму".

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