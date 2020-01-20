МИД Украины требует от Великобритании исключить изображение трезубца из "Руководства по противодействию экстремизму"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД Украины.

"Сейчас мы ожидаем официальный комментарий британского Форин Офиса и полиции. Исходим из понимания, что он будет обнародован в ближайшее время. В случае подтверждения упомянутого факта, требуем исключить украинскую государственную символику из пособия", - говорится в комментарии.

В министерстве подчеркнули, что государственный герб Украины ведет свое начало с Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев, широко используется государственными органами власти и общественностью.

"Любое связывание Государственного герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами", - подчеркивает украинский МИД.

Ранее посольство Украины в Великобритании также осудило размещение изображения трезубца в "Руководстве по противодействию экстремизму".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "В свое время все вам объясним", - Пристайко о поездке Зеленского в Оман