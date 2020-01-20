Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко

Об этом сообщил экс-нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю этот шаг диверсией, призванной разрушить следствие, скрыть правду о Майдане для дальнейших спекуляций", - написал он.

Луценко подчеркнул, что "конкурса в ГБР де-факто не было. Была его имитация. За пару рабочих дней претендентам надо было собрать пакет документов (практически невозможно) и лично приехать в Киев для их сдачи. Объявление о проведении конкурса широко не распространялось. Ход конкурса был закрытым, кто прошел какие этапы не сообщалось даже претендентам, не то что общественности".

Также он убежден, что адвокат Януковича Бабиков, если он все-таки будет назначен первым заместителем председателя ГБР, будет иметь конфликт интересов, который невозможно будет избежать: "Он будет координировать деятельность и самого следствия, и оперативной поддержки. Поэтому его назначение - это этап развала дел в судах, в частности в ЕСПЧ".

Луценко также прокомментировал фразу Венедиктовой о "политических играх".

"К госпоже Венекдиктовой обращались семьи Небесной Сотни, адвокаты. Эти люди 6 лет своей жизни положили на то, чтобы добиться справедливости. Справедливость для них дороже денег, и ни в какие политические игры им играть не интересно", - резюмировал экс-нардеп.

Напомним, сегодня стало известно о подписании и.о. директора ГБР Ириной Венидиктовой приказов о назначении своих заместителей.

Ранее сообщалось, что заместителем директора ГБР собираются назначить адвоката Януковича Александра Бабикова. Именно он будет заниматься аудитом дел Майдана, которые сейчас передают в ГБР. Общественная организация "Семья Героев Небесной сотни" передала и.о. главы ГБР Ирине Венедиктовой пакет документов в подтверждение того, что Александр Бабиков активно защищал Януковича, в частности, по делу о убийстве и насилии над протестующими зимой 2014 года.