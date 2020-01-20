Порошенко посетил ГБР, чтобы получить повестки на допрос в качестве свидетеля. Ему их вручил вероятный фигурант "пленок Трубы" Корецкий, - адвокат Головань

Об этом сообщил адвокат пятого президента Украины Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что Порошенко до сих пор никаких повесток не вручалось.

"На 31 января и 11 февраля у Петра Порошенко запланированы зарубежные командировки, о чем он сообщил ГБР. Поэтому, Петр Порошенко намерен посетить ДБР 24 января и дать показания не только по делу о Минских соглашениях, но и по всем остальным производствам, сфабрикованным по указанию офиса Президента", - отметил Головань.

Он также сообщил, что повестки вручал начальник третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Корецкий, "вероятный участник диалогов с экс-директором ГБР Романом Трубой".

"Кстати, сегодня из заявления Корецкого одному из телеканалов получен качественный образец его голоса, который будет использован при осуществлении международной фоноскопической экспертизы по опубликованным записям незаконного влияния на следствие со стороны Трубы и должностных лиц офиса Президента", - написал Головань.

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Напомним, Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовные производства по заявлению адвоката пятого Президента Украины Порошенко Игоря Голованя в отношении нескольких лиц, среди которых директор ГБР Труба, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и замглавы ОП Андрей Смирнов.

Предварительная квалификация производств: ч.2 ст. 344 УКУ (использование своего служебного положения при осуществлении незаконного влияния на государственного деятеля), ч.1 и ч.2 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 2 ст. 387 УКУ (разглашение данных досудебного следствия) и покушения на совершение уголовного преступления, предусмотренного ч 2. ст. 372 УКУ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)

Журналистка Ольга Худецкая заявила, что Труба должен расследовать дела против себя, поскольку в 2014 фабриковал дела против Евромайдана.

После этого 1 января Пятый президент Петр Порошенко сказал, что Труба будет привлечен к ответственности и за преступления, которые он совершил во время пребывания в должности, и за преследование майдановцев в феврале 2014 года.