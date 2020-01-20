Враг с начала суток 7 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Два вражеских обстрела по нашим позициям совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

вблизи населенного пункта Павлополь - из ручного противотанкового гранатомета;

рядом с Марьинкой - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Луганским - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

три раза недалеко от населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов противник выпустил 17 мин и гранатометов различных систем.

Сегодня, 20 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

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