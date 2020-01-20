Все фрагменты сбитого в Иране самолета МАУ возвратят в Украину, - Офис президента

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальное интернет-представительство президента.

Глава Украинского государства констатировал, что в вопросе выяснения обстоятельств трагедии иранская сторона выполнила большинство достигнутых договоренностей.

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"Все, о чем мы говорили с президентом Ирана, в основном было выполнено", - сказал Владимир Зеленский. Он отметил, что речь идет о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, быстрой идентификации тел граждан Украины и их возвращении.

Глава государства отдельно акцентировал внимание на необходимости обеспечения дальнейшего эффективного расследования авиакатастрофы.

Владимир Зеленский обсудил со Специальным представителем Президента Ирана вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета. Он подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.

Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки черных ящиков. Стороны согласились, что все фрагменты самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

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Также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создания совместной следственной группы.

"Мы уже никогда не сможем вернуть родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем им дать, - это справедливость. А справедливость заключается в правде. Я обещал родным и близким погибших, я обещал народу Украины, что истина будет установлена. Мы должны знать, что произошло", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отметил, что необходимо обеспечить сотрудничество соответствующих органов двух стран для эффективного расследования.

Стороны выразили соболезнования в связи с гибелью граждан Украины и Ирана.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.