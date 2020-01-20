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20.01.20 19:03

В Instagram и YouTube Зеленского отключили комментарии

В Офисе Президента решение объясняют атаками ботов и засильем рекламы. Возможность оставлять комментарии осталась на страницах ОП и Зеленского в Facebook.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Instagram и YouTube", — прокомментировали решение в Офисе Президента.

"Возможность для обсуждения, комментариев и обратной связи была, есть и остается на официальной странице Офиса президента в Facebook, так же как и на личных страницах президента Украины Владимира Зеленского", — добавили в пресс-службе.

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