Пристайко: В Минске обсуждают девять участков разведения сил на Донбассе, но согласовать должны три

Об этом на брифинге 20 января сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".



Он рассказал, что Украина передала свои предложения в Минске, они ранее были разработаны Генштабом Вооруженных сил Украины.



"Наша идея в том, что эти участки должны иметь непосредственную гуманитарную направленность для населения по обе стороны линии разграничения. Не хотел бы сейчас называть городки, которые близко привязаны географически, только потому, что к нашим трем предложениям появилось еще по три предложения от каждой стороны - Луганска и Донецка. То есть, сейчас на столе в Минске есть фактически девять участков, и работа переговоных групп - свести их к трем, как договорились лидеры [стран "Нормандской четверки"]. Чтобы не срывать этот переговорный процесс, не усложныть его, он и без этого чрезвычайно сложный, я позволю себе воздержаться от названий городков, но в ближайшее время они будут [обнародованы]", – сказал Пристайко.

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