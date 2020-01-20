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20.01.20 19:59

Более 10 млн грн потратят на довыборы нардепа по округу №179 на Харьковщине, - ЦИК

ЦИК утвердил объем средств Госбюджета, необходимых для подготовки и проведения промежуточных выборов народного депутата Украины в ОИО №179 с центром в Лозовой на Харьковщине.

Более 10 млн грн потратят на довыборы нардепа по округу №179 на Харьковщине, - ЦИК

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома, передает Цензор.НЕТ.

Всего запланировано 10 млн 332 тыс. грн, из которых:

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Напомним, нардепом-мажоритарщиком в этом округе был избран Алексей Кучер от "Слуги народа". Владимир Зеленский 5 ноября 2019-го назначил его главой Харьковской облгосадминистрации.


Довыборы пройдут 15 марта 2020 года.

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