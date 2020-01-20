Семьям погибших при крушении лайнера украинцев нужно немедленно выплатить компенсации, - глава судебной власти Ирана

Об этом сообщает иранское информационное агентство "Tasnim", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В ходе сегодняшней встречи Раиси также объявил, что глава судебной власти связался со всеми иранскими семьями потерпевших крушение на украинском самолете, и подчеркнул необходимость немедленной компенсации", - сказано в сообщении на сайте информагентства.

Отмечается, что заявление Раиси сделал во время заседания Высшего судебного совета страны.

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Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что родственники погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ в Иране украинцев могут рассчитывать на несколько уровней получения компенсации.

По его словам, первый уровень компенсаций будет предоставлен страховыми и авиакомпанией. Второй уровень — государством Иран, и чтобы получить эти компенсации, нужен политический толчок.

20 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим в Украину специальным представителем президента Республики Иран Мохаммадом Эслами. Стороны обсудили в том числе вопрос выплаты Ираном компенсации родственникам погибших при авиакатастрофе украинцев.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.