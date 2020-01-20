"Самая важная акция оппозиции за последние годы": в России проведут марш против Путина

Об этом сообщил на своей странице в Facebook российский оппозиционер Илья Яшин, информирует Цензор.НЕТ.

"На выходных прошли первые акции против "политической реформы", которая позволит Путину править вечно. Были пикеты у администрации президента и шествие по бульварам. Все это можно приветствовать, но понятно, что обществу нужна крупная и по-настоящему массовая акция", — написал он.

Яшин отметил, что в конце прошлой недели состоялось заседание оргкомитета Марша Немцова, в котором участвовали почти все демократические политсилы.

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"Решено: подать заявку на шествие 29 февраля. Это будет политический марш, основная цель которого — сменяемость власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов и за это он отдал свою жизнь", — подчеркнул Яшин.

"Возможно, это будет самая важная акция оппозиции за все последние годы. И людей на ней должно быть действительно много", — добавил он.

Напомним, 15 января Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. В частности, он предлагает отменить норму, запрещающую одному и тому же человеку занимать должность президента России более 2 раз подряд.

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При этом через несколько дней Путин заявил, что нет смысла возвращаться к практике бессрочного пребывания главы государства у власти, как это было в Советском Союзе.