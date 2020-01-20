Гражданин пытался провезти на оккупированные территории комплектующие к оружию, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня гражданин Украины пытался перевезти через контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" комплектующие к оружию. 37-летний мужчина за рулем автомобиля марки "Рено" направлялся на временно оккупированную территорию Украины", - говорится в сообщении.

Так, в ходе углубленного осмотра автомобиля в багажном отделении правоохранители обнаружили скрытые в ящике для инструментов составные части к оружию - 7 спусковых и 7 обратных механизмов, а также пружины.

"Обнаруженные детали изъяты и будут направлены на экспертизу, которая и установит тип оружия, к которому они могут принадлежать", - добавили в Госпогранслужбе.

Об указанном факте сообщено сотрудникам Нацполиции Украины.

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